Ростовчанин продает найденный им в поездке камень за 390 тысяч рублей

Камень выточен горной водой и имеет очертания Африки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На одной из бесплатных досок объявлений в Ростове появилось необычное объявление. Житель Железнодорожного района донской столицы предлагает купить у него камень необычной формы. И просит за булыжник ни много ни мало 390 тысяч рублей.

По словам находчивого продавца, камень был найден им во время длительного похода в горы.

– Он выточен горной водой и имеет очертания Африки, - нахваливает товар продавец.

А еще уверяет, что такая находка сможет украсить любой интерьер. Рассмотреть диковинку желающих хоть отбавляй - за две недели объявление о продаже камня за баснословные деньги просмотрели больше 19 тысяч человек.

Но, судя по тому, что предложение о продаже до сих пор актуально, желающих купить его пока нет.

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