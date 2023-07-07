Эксперты фиксируют снижение средней суммы сделок на квартиры в новостройках

Средняя сумма сделки на квартиры в строящемся жилье понизилась на 6,4 процента. Фото: Архив "КП"

По данным экспертов, за первые шесть месяцев этого года средняя сумма сделки на квартиры в строящемся жилье понизилась на 6,4 процента. Таким образом она составила 8,2 миллиона рублей против 8,8 миллиона в начале года. Эксперты банковской сферы прокомментировали ситуацию, связав ее с ростом интереса клиентов на вторичные объекты недвижимости. Также они отметили корректировку цен, связанную с регулированием ипотечных программ с «околонулевыми» ставками.

– Снижение средней суммы сделки на рынке новостроек произошло на фоне перераспределения спроса заемщиков в сторону вторичной недвижимости, которое мы наблюдаем с середины прошлого года. Сегмент готовых объектов характеризуется более либеральным ценообразованием, что подогревает спрос клиентов в том числе на фоне регулирования ипотечных программ с «околонулевыми ставками». В условиях «охлаждения» интереса к новостройкам мы фиксируем и уменьшение среднего размера жилищного кредита – если в начале года он составлял 5,3 миллиона рублей, то сейчас колеблется уже в пределах 4,9 миллиона, - пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Снижение среднего размера сделки купли-продажи квартир по договору долевого участия фактически является тенденцией.

Эксперты отмечают, что предугадать развитие тенденции даже на ближайшее время вряд ли возможно, так как на нее будет оказывать влияние уровень ключевой ставки и тарифы на базовые банковские программы.