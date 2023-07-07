Отличный товарищ и ловит мух: житель Ростовской области готов расстаться с пауком за 15 тысяч рублей

Паук может не только ловить мух, но и быть психологом для человека. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Миллеровского района Ростовской области решил продать через интернет паука, который часто селится в домах. Вот только расхвалил его так, что и деньги, которые он просит за насекомое, отдать не жалко.

По словам продавца, его подопечный подойдет для ловли мух и комаров в квартире в летний сезон. А еще может стать отличным слушателем проблем своего хозяина.

– Комнатный паук Себастиан – отличный товарищ, - пишет на одной из бесплатных досок объявлений дончанин. - Он самостоятельный и молчаливый, но дело свое знает. Комары и мухи облетают его за три километра. А еще он может стать для вас отличным психологом. Себастиан выслушает все проблемы и понимающе махнет лапкой, сэкономив вам приличную сумму на специалиста.

Но у идеального компаньона для человека есть маленький недостаток. У паука нет одной лапы. По словам мужчины, на скорость насекомого этот изъян не влияет. А просит продавец за «уникального» питомца 15 тысяч рублей и уступать в цене не собирается.

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