Стадион на улице Зеленой в Ростове появится к сентябрю

Предстоит привести в порядок территорию вокруг поля. На ней растет городской лес. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В Ростове появится еще одно футбольное поле на улице Зеленой, 22. На стадионе подходят к окончанию строительные работы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Общая строительная готовность объекта – 70%. Срок окончания работ – конец августа текущего года, – пояснил Алексей Валентинович.

На стадионе уже положили основание для укладки покрытия и поставили 4 мачты освещения. Также рабочие установили забор. Все готово к работе дренажной системы поля.

Сделано немало. Но до того, как на поле начнут собираться первые спортсмены, городу придется решить две проблемы. Нужно организовать автомобильный проезд от улицы Зеленой к стадиону. А еще предстоит привести в должный вид территорию рядом с футбольным полем, площадка окружена городским лесом.

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