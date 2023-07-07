Жителей Ростова заверили, что холероподобная микрофлора не попадала в водопровод

Отобранные пробы воды соответствовали нормам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Ростова-на-Дону получают воду, которая соответствует всем нормативам и тем более не имеет холероподобной микрофлоры. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-службе «Ростовводокнала».

- В связи с информацией об обнаружении холерных вибрионов в водоемах города усилен контроль качества забираемой речной воды, а также питьевой воды, поступающей в распределительные сети города. Пробы подтверждают соответствие всем требованиям и нормам, - подчеркнули в водоканале.

Напомним, ранее «типичную для этого времени года» холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник. После этого людям запретили купаться в самом Темернике, Ростовском море и Северном водохранилище. Также был ограничен вылов рыбы.

Воду в указанных местах пока не рекомендуют использовать в хозяйственных целях. При этом специалисты отмечают, что «эпидобстановка сейчас стабильная и ситуация находится на контроле».

Жителям Дона следует помнить, что обнаруженная микрофлора может вызывать острые кишечные инфекции. Уберечься от этого помогут строгое соблюдение гигиены и выполнение профилактических мер.

Памятка от Роспотребнадзора:

- нужно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, а также после туалета;

- купаться лучше в разрешенных местах. Во время плавания не набирайте воду в рот;

- покупайте гарантированно безопасную воду и напитки;

- не берите товары в нелегальных торговых точках;

- для обработки сырых и вареных продуктов нужны отдельные разделочные доски и ножи;

Важно: при первых признаках острых кишечных инфекций незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.

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