Губернатор Ростовской области поздравил юбиляров семейной жизни

Награды получили 15 супружеских пар. Фото: правительство Ростовской области

Глава Ростовской области поздравил юбиляров семейной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, 15 супружеских пар получили почетные дипломы и знаки «Во благо семьи и общества». Так, супружеская пара Мазяр в этом году отметила 64 года совместной жизни. Ефим Зысьевич заслуженный строитель и почетный работник рыбного хозяйства, а Людмила Михайловна больше 30 лет посвятила себя строительной отрасли.

Также в этом году изумрудную свадьбу отметили еще две семьи Ростовской области – супруги Акоповы из Таганрога и Пешковы из Азова. Золотыми юбилярами стали четыре донских семьи – Байрамовы, Козловы, Прокопенко, Рахно.

В этот день Василий Голубев пожелал удачи и благополучия донским семьям.

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