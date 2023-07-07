Главный следователь МВД Ростовской области написал рапорт по собственному желанию

Правоохранитель проработал в органах с 1995 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Главный следователь МВД по Ростовской области написал рапорт на увольнение. Об этом сообщает 1rnd со ссылкой на собственный источник.
Причины увольнения пока остаются неизвестными. Официальных комментариев в правоохранительных органах не было. Отметим, что сотрудник МВД работал в ведомстве порядка 28 лет, а в 2018 году он возглавил ГСУ полиции Ростовской области.
Предполагается, что его место займет руководитель следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
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