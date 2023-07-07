С начала 2023 года в Ростовской области выявили 54 случая кори у детей

Больше всего опасной болезнью болели малыши от 0 до 5 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с начала 2023 года выявили 54 случая кори у детей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Больше всего опасной болезнью болели малыши от 0 до 5 лет - зарегистрировано 32 случая. Еще 15 подтверждений кори зафиксировали у ребят от 6 до 14 лет. И еще семь случаев выявили у пациентов в возрасте от 15 до 17 лет.

Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано. На текущий момент против кори вакцинировано 10,9 тысяч детей, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в регионе в текущего году организован первый этап поставки в первой половине февраля в количестве 9,6 тысячи доз. В листах ожидания на вакцинацию юных жителей против кори сейчас находится 7,3 тысячи ребят.

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