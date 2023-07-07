На дополнительное оснащение донских объектов культуры и образования выделили порядка 10 млн рублей

Речь идет о детских садах, школах, сельских домах культуры. Фото: правительство Ростовской области
На дополнительное оснащение объектов культуры и образования Ростовской области выделили порядка 10 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства 7 июля.
Речь идет о детских садах, школах, сельских домах культуры. Туда закупят мебель, ноутбуки, музыкальные инструменты и прочее.
Средства на их дополнительное оснащение получат Морозовский, Тацинский, Каменский, Семикаракорский районы город Зверево.
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