На дополнительное оснащение донских объектов культуры и образования выделили порядка 10 млн рублей

Речь идет о детских садах, школах, сельских домах культуры. Фото: правительство Ростовской области

На дополнительное оснащение объектов культуры и образования Ростовской области выделили порядка 10 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства 7 июля.

Речь идет о детских садах, школах, сельских домах культуры. Туда закупят мебель, ноутбуки, музыкальные инструменты и прочее.

Средства на их дополнительное оснащение получат Морозовский, Тацинский, Каменский, Семикаракорский районы город Зверево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для малоимущих жителей Ростовской области выделили 70,6 млн рублей

Их получат 7,8 тысячи человек

(Подробности)