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НовостиОбщество7 июля 2023 18:58

В Ростовской области число людей, уехавших за рубеж, выросло в 2,4 раза

За последние 10 лет из региона впервые уехали больше граждан, чем приехали
Лейла МИРИШОВА
За последние 10 лет из региона впервые уехали больше граждан, чем приехали

За последние 10 лет из региона впервые уехали больше граждан, чем приехали

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области количество людей, уехавших за рубеж, увеличилось в 2,4 раза. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

Так, за прошлый год из области мигрировало 199 человек. При этом, многие граждане стали возвращаться на родину. С января по июнь из донского региона в страны за рубежом отправились на 1014 людей больше, чем въехало на территорию Ростовской области. Также большая часть эмигрантов уехали из региона. Отметим, что в 2022 году с января по ноябрь в область приехали 13,5 тысячи жителей Украины, а выехали за пределы – около 8,3 тысячи.

По данным экспертов, за последние 10 лет из Ростовской области впервые уехали больше человек, чем уехали.

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