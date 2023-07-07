В Ростовской области число людей, уехавших за рубеж, выросло в 2,4 раза

За последние 10 лет из региона впервые уехали больше граждан, чем приехали Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области количество людей, уехавших за рубеж, увеличилось в 2,4 раза. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

Так, за прошлый год из области мигрировало 199 человек. При этом, многие граждане стали возвращаться на родину. С января по июнь из донского региона в страны за рубежом отправились на 1014 людей больше, чем въехало на территорию Ростовской области. Также большая часть эмигрантов уехали из региона. Отметим, что в 2022 году с января по ноябрь в область приехали 13,5 тысячи жителей Украины, а выехали за пределы – около 8,3 тысячи.

По данным экспертов, за последние 10 лет из Ростовской области впервые уехали больше человек, чем уехали.

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