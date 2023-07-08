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НовостиОбщество8 июля 2023 5:43

Пасмурную и жаркую погоду обещают в Ростове 8 и 9 июля

Рассказываем подробно, чего ждать ростовчанам в выходные
Анна ШИЛЯЕВА
В донской столице прогнозируют пасмурные и теплые выходные

В донской столице прогнозируют пасмурные и теплые выходные

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице в субботу, 8 июля, синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром в Ростове столбик термометра покажет +24 градуса, днем+ 26, а вечером +22.

В воскресенье, 9 июля, также облачно с пояснениями, без осадков. Утром +26 градусов, днем +27, вечером и ночью от 23 до 26 тепла.

Какой будет погода на Дону в июле, читайте здесь.

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