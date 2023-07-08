Ростовская область может оказаться в демографической яме через 15 лет

На Дону утвердили программу по повышению рождаемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сегодня число пенсионеров преобладает над количеством детей возрастом до 15 лет, сообщается в региональной программе «Повышение рождаемости на 2023 – 2025 годы».

- С 2016 года зафиксировано снижение показателей рождаемости. Снижение рождаемости характерно как для города, так и для сельской местности, для всех социальных групп. Такая распространенность тенденции снижения рождаемости свидетельствует о том, что этот процесс – не случайное явление, а закономерность демографического развития на данном этапе. Число родившихся детей в 2022 году составило 32,8 тыс. человек, в 2021 году – 35,8 тыс. человек, в 2020 году – 36,5 тыс. человек, - говорится в документе.

По данным областного правительства, рождаемость падает по нескольким причинам, в том числе, и из-за того, что люди откладывают рождение детей из-за экономических процессов.

По данным специалистов, не исключено, что через 15 лет на Дону сформируется «демографическая яма».

Чтобы предотвратить это явление, региональные власти утвердили программу повышения рождаемости населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области учатся почти 7 тысяч ребят из Донбасса

О помощи ДНР и ЛНР, патриотических уроках и годе культурного наследия рассказал первый замгубернатора региона Игорь Гуськов [слушать эфир] [видео] (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

1 марта в Таганроге откроют новый детский сад «Росинка» на 220 мест

В дошкольном учреждении будут принимать малышей от 6 месяцев (подробнее)