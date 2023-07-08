Иностранного наркодилера с крупной партией наркотиков поймали в Ростовской области

Злоумышленника отправили в СИЗО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области силовики задержали иностранца, который планировал завести в регион крупную партию запрещенных веществ. Наркотики мужчина перевозил на своем автомобиле, сообщили в областной ФСБ.
При обыске в салоне нашли один килограмм 600 граммов наркотиков.
- Партия наркотических средств изъята, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», - прокомментировали в пресс-службе донской ФСБ.
Материалы дела передали в Зерноградский районный суд. Если вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на 15 лет.
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