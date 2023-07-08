В Ростове с 10 по 17 июля начнут массово отключать свет

В Ростове из-за плановых работ на ЛЭП будут отключать свет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с понедельника, 10 июля, и вплоть до воскресенья, 17 июля, будут массово отключать электроэнергию в разных районах. Об этом сообщает «Донэнерго». Мера вызвана ремонтными работами.

Так, 10 июля, с 9 утра до 17.00 света не будет по адресу: просп. Нагибина, 19 конгресс-отель «Амакс»

11июля, с 9 утра до 17.00 света не будет по адресам: ул. 26 Июня 97-103, 82-96; ул. Печорская 51-81, 56-66; ул. Днепропетровская 33-69, 10-24; пер. Астраханский 1-33, 2-32

12 июля, с 9 утра до 17.00 электричество отключат по адресам: ул. Еременко 58/9, 60/6, 60/9, 60/10

13 июля, с 9 утра до 17.00 света не будет по адресам: пер. Кривошлыковский 1-9; просп. Шолохова 130-140; пер. Упорный 1-13, 2-16; пер. Железноводский 1-13, 2-16; ул. Коммунаров 1-23, 2-22

14 июля, с 9 утра до 17.00 света не будет по адресам: ул. Вселенная 1-23; 2-36; ул. Галактическая 1-25; 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный

17 июля, с пяти утра до 18.00 света не будет по адресам: ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой» .

Полный график отключений смотрите здесь.

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