В Ростовской области родители нашли в шкафу мертвую дочь

Следователи выясняют детали трагедии
Фото: Светлана Макеева
В Ростовой области, в Гуково, следователи разбираются в деталях трагедии. Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 14-летнюю девочку родители нашли мертвой.
В тот день взрослые уехали по делам, а дочь осталась одна. Когда родители вернулись домой, то нашли ее тело в шкафу.
Известно, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная. У родителей остался младший ребенок.
- По факту случившегося ведется проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - сказал источник издания.
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