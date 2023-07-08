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НовостиПроисшествия8 июля 2023 9:48

В Ростовской области родители нашли в шкафу мертвую дочь

Девочке было всего 14 лет
Анна ШИЛЯЕВА
Следователи выясняют детали трагедии

Следователи выясняют детали трагедии

Фото: Светлана Макеева

В Ростовой области, в Гуково, следователи разбираются в деталях трагедии. Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 14-летнюю девочку родители нашли мертвой.

В тот день взрослые уехали по делам, а дочь осталась одна. Когда родители вернулись домой, то нашли ее тело в шкафу.

Известно, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная. У родителей остался младший ребенок.

- По факту случившегося ведется проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - сказал источник издания.

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