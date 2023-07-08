Громкие звуки хлопков разбудили жителей Западного в Ростове

Жителей спального микрорайона насторожили громкие звуки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону для жителей Западного микрорайона ночь с пятницы на субботу не была самой спокойной.

Как сообщили горожане в социальных сетях, их разбуди три громки хлопка. По словам ростовчан, по предварительным данным, могла загореться машина.

А хлопки — следствие того, что в ней было уставлено газовое оборудование.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" сообщала, что в Шахтах громкие звуки напугали горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области объяснили похожие на взрывы звуки в Шахтах и Новошахтинске

Также хлопки напугали жителей Родионово-Несветайского района (подробнее)