Громкие звуки хлопков разбудили жителей Западного в Ростове

Жителей спального микрорайона насторожили громкие звуки
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове-на-Дону для жителей Западного микрорайона ночь с пятницы на субботу не была самой спокойной.
Как сообщили горожане в социальных сетях, их разбуди три громки хлопка. По словам ростовчан, по предварительным данным, могла загореться машина.
А хлопки — следствие того, что в ней было уставлено газовое оборудование.
Ранее "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" сообщала, что в Шахтах громкие звуки напугали горожан.
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