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НовостиОбщество8 июля 2023 10:38

Громкие звуки хлопков разбудили жителей Западного в Ростове

По предварительным данным, сгорела машина
Анна ШИЛЯЕВА
Жителей спального микрорайона насторожили громкие звуки

Жителей спального микрорайона насторожили громкие звуки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону для жителей Западного микрорайона ночь с пятницы на субботу не была самой спокойной.

Как сообщили горожане в социальных сетях, их разбуди три громки хлопка. По словам ростовчан, по предварительным данным, могла загореться машина.

А хлопки — следствие того, что в ней было уставлено газовое оборудование.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" сообщала, что в Шахтах громкие звуки напугали горожан.

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