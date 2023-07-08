В Ростовской области спасли мужчину, едва не утонувшего в водохранилище

Тонущего подняли на борт спасательного катера. Фото: пресс-служба спасателей на воде

В Ростовской области, в Пролетарском районе, водитель, проезжая вдоль водохранилища, решил искупаться.

Как рассказали в службе спасения на воде, дончанин не рассчитал свои силы и отплыл далеко от берега. Понимая, что вернуться обратно уже не получится, он стал звать на помощь. Мужчине повезло, его заметили спасатели.

- Они подняли его на борт катера и доставили на берег, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

От медицинской помощи купальщик отказался.

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