В Ростовской области число браков превысило разводы в полтора раза

На Дону число свадеб в том году было больше, чем число разводов Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты посчитали, сколько в Ростовской области было браков и разводов в прошлом году. По данным Ростовстата, шанс найти свою половинку есть у каждого, несмотря на то, что в целом женщин больше, чем мужчин.

В прошлом году, говорят специалисты, отношения зарегистрировали 29449 пар. К слову, средний возраст невесты на Дону - от 20 до 24 лет, а жениха — от 25-29 лет.

- И, к счастью, число браков на Дону превышает количество разводов почти в полтора раза, - утверждают эксперты.

Также специалисты посчитали количество новорожденных. В прошлом году в Ростовской области на свет появились 32598 младенцев.

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