В Ростове во время рабочей недели температура будет опускаться до 16 градусов

В Ростове обещают теплую и облачную погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице следующая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков, будет менее жаркой, чем предыдущая.

Так, в понедельник, 10 июля, утром пойдет небольшой дождь. Термометр будет показывать 17-19 градусов. Днем облачно с пояснениями, без осадков, температуры воздуха 20-23 градуса. Вечером 22-23 градуса.

Во вторник, 11 июля, облачно с пояснениями, утром от 17 до 23 градусов. Днем 22-24, вечером и ночью от 16 до 22.

В среду, 12 июля, облачно с пояснениями, без осадков. Утром от 17 до 20 градусов. Днем 22-23, вечером и ночью от 18 до 22.

В четверг, 13 июля, облачно с пояснениями, без осадков. Утром от 19 до 24, днем 26-28 градусов, вечером и ночью от 22 до 24.

В пятницу, 14 июля, облачно с пояснениями, без осадков. Утром столбик термометра покажет +22, днем +28, вечером +26.

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