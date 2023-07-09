Глава администрации города Батайска наградил юбиляров семейной жизни

В Батайске наградили юбиляров семейной жизни Фото: Лейла МИРИШОВА

В Батайске глава администрации города Роман Волошин наградил юбиляров семейной жизни. С Днем семьи, любви и верности супругов поздравили 8 июля в городском культурно-досуговом центре.

- Праздник молодой, но он имеет глубокие исторические корни. Я с радостью хочу сказать, что у нас в этом году на 50 пар больше зарегистрировали свой союз, чем в 2022. И это большая радость. Я благодарен вам, что вы подаете пример молодым семьям, как нужно правильно и честно жить, - обратился к юбилярам Роман Волошин.

В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ - СЕМЬЯ

Награды от главы администрации города получили семь супружеских пар. Так, семья Лазаревых в мае этого года отметили золотую свадьбу - 50 лет совместной жизни. Супруги – настоящий пример искренней любви и верности. Александр и Елена Лазаревы оба являются ветеранами труда. Глава семьи – заслуженный архитектор, доктор философских наук и член союзов художников России. Трудовой стаж Александра Георгиевича составляет – 55 лет. Отметим, что он внес весомый вклад в строительство города Волгодонска, завода «Атоммаш» и Ростовской АЭС.

Елена Вячеславовна проработала 38 лет в медицинской сфере. Она награждена, как почетный работник Здравоохранения СССР. Елена Лазарева не только образцовый сотрудник, но и поэтесса. Сегодня супруги находятся на заслуженном отдыхе и проводят время с детьми и внуками.

Награды от главы администрации города получили семь супружеских пар Фото: Лейла МИРИШОВА

НАСТОЯЩИЙ ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

Семья Шмаковых в этом году отметили рубиновую свадьбу – 35 лет совместной жизни. Михаил Юлиевич военный пенсионер. Он проработал в этой сфере порядка 30 лет. Ушел на заслуженный отдых в звании подполковника. Его супруга, Виктория Анатольевна, не только примерная жена и хранительница домашнего очага, но и также имеет 13 лет военного стажа. Сейчас она работает методистом в городском музее истории Батайска.

Награды получили также семьи Терновых, Поздняковых, Золотько, Мудрых и Лещенко. Отметим, что в этот день разделить совместный праздник любви присоединились и родственники юбиляров.

После награждения к семьям обратился Клирик Николо-Матроновского храма города Батайска иерей Сергий Ступак. Он пожелал супругам долгих лет совместной жизни и вручил каждой паре икону святых Петра и Февронии, чтобы она оберегала их союз.