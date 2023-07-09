На Южном подъезде к Ростову в аварии с легковой машиной пострадал мотоциклист

На въезде в город столкнулись машина и мотоцикл. Фото: областная ГИБДД

На Южном подъезде к Ростову в субботу, 8 июля, произошла авария с пострадавшим, рассказали в региональной ГИБДД.

По информации ведомства, 23-летний водитель «ВАЗа», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в мотоцикл марки «Триумф».

Травмы подучил 49-летний водитель байка. Его отвезли в больницу.

- По факту аварии проходит проверка, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

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