В Ростовской области насмерть сбили пешехода

Полиция выясняет обстоятельства аварии с летальным исходом. Фото: областная ГИБДД
В Азовском районе Ростовской области в субботу вечером, 8 июля, произошла смертельная авария, сообщили в региональной ГИБДД.
По данным ведомства, 40-летний водитель «Рено» наехал на 68-летнего пешехода. Мужчина решил перейти дорогу прямо перед движущимся авто.
От полученных травм он погиб на месте.
- Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в региональной ГИБДД.
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