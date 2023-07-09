Следователи выясняют причины смерти подростка после занятий на турнике в Ростовской области

Следователи выясняют детали смерти подростка на спортплощадке
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Азове Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего подростка, сообщает региональный следком.
По данным ведомства, подросток погиб 7 июля после занятий на турнике, расположенном на спортивной площадке.
- Приехавшие на вызов медицинские работники констатировали его смерть, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Следователи назначили судебно-медицинское исследование. После проверки будет принято процессуальное решение.
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