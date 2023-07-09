Следователи выясняют причины смерти подростка после занятий на турнике в Ростовской области

Следователи выясняют детали смерти подростка на спортплощадке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего подростка, сообщает региональный следком.

По данным ведомства, подросток погиб 7 июля после занятий на турнике, расположенном на спортивной площадке.

- Приехавшие на вызов медицинские работники констатировали его смерть, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Следователи назначили судебно-медицинское исследование. После проверки будет принято процессуальное решение.

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