В Ростове разыскивают 80-летнюю пенсионерку

Волонтеры разыскивают пропавшую пенсионерку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону вышла из дома и не вернулась 80-летняя Ирина Погребная, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ростовчанка исчезла 6 июля. Фото: "Лиза Алерт", Ростовская область

Женщина пропала 6 июля, с тех пор на связь с близкими она не выходила. Волонтеры подключились к поискам пенсионерки.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону" сообщала, что в одном из поселков донского края женщина пропала после ссоры с мужем.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть информация о ростовчанке, просьба сообщить, позвонив по номерам 8 (800) 700 54 52 или 112.

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