В Ростовской области машина протаранила бетонные блоки и магазин

В результате аварии водитель погиб на месте. Фото: пресс-служба региональной ГИБДД

В Ростовской области, в Донецке, утром,9 июля произошла серьезная авария, сообщили в региональной ГИБДД.

По данным ведомства, 34-летний водитель «Рено» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В результате машина съехала с дороги и врезалась в бетонные блоки. После этого автомобиль отбросило на здание магазина. Водитель скончался на месте происшествия.

- Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД региона.

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