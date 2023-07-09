В Ростовской области машина протаранила бетонные блоки и магазин

В результате аварии водитель погиб на месте. Фото: пресс-служба региональной ГИБДД
В Ростовской области, в Донецке, утром,9 июля произошла серьезная авария, сообщили в региональной ГИБДД.
По данным ведомства, 34-летний водитель «Рено» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
В результате машина съехала с дороги и врезалась в бетонные блоки. После этого автомобиль отбросило на здание магазина. Водитель скончался на месте происшествия.
- Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД региона.
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