В Ростовской области горожан напугал свет от прожектора в небе

Свет в ночном небе насторожил батайчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Батайске Ростовской области чересчур впечатлительные горожане испугались света от прожекторов, который могли наблюдать в ночь с субботы на воскресенье.

В соцсетях они устроили дискуссию по этому поводу. Одни предположили, что так ночью работает ПВО. Другие и вовсе подумали, что это — НЛО.

Впрочем, ответ оказался намного проще. Дело в том, что неподалеку проходил корпоративный вечер, на котором использовали такое освещение.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице на Западном в ночь с пятницы на субботу местные жители слышали несколько хлопков.

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