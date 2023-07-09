В Ростовской области горожан напугал свет от прожектора в небе

Свет в ночном небе насторожил батайчан
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Батайске Ростовской области чересчур впечатлительные горожане испугались света от прожекторов, который могли наблюдать в ночь с субботы на воскресенье.
В соцсетях они устроили дискуссию по этому поводу. Одни предположили, что так ночью работает ПВО. Другие и вовсе подумали, что это — НЛО.
Впрочем, ответ оказался намного проще. Дело в том, что неподалеку проходил корпоративный вечер, на котором использовали такое освещение.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице на Западном в ночь с пятницы на субботу местные жители слышали несколько хлопков.
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