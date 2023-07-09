В Ростовской области разыскивают 76-летнюю женщину, у которой могут быть проблемы с памятью

В поисках женщины принимают участие волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Таганроге, пропала 76-летняя пенсионерка, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Известий о жительницы Таганрога нет уже почти три дня. Фото: "Лиза Алерт", Ростовская область

По информации волонтеров, Любовь Ивановна Фомина вышла из дома седьмого июля. С этого времени она на связь не выходила.

Близкие говорят, что у женщины могут возникнуть проблемы с памятью.

Ее приметы: рост — 154 сантиметра, нормального телосложения, глаза — карие.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть информация о том, где может находиться Любовь Фомина, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.

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