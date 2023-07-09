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НовостиОбщество9 июля 2023 15:32

В Ростове на дорогу рухнуло дерево

Рассказываем о последствиях ЧП
РЕПИНА Елена
На Мыльникова упало дерево

На Мыльникова упало дерево

Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице в воскресенье, 9 июля, в районе Военведа, из-за ветра упало дерево. Об этом в социальных сетях рассказали свидетели инцидента.

По словам горожан, оно рухнуло на улице Мыльникова. Ветки зацепились за провода над проезжей частью, оборвав их. Само дерево почти полностью перекрыло дорогу.

Проезд затруднен. Висят оборванные провода под напряжением, - сообщил в городском паблике свидетель случившегося.

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