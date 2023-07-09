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НовостиОбщество9 июля 2023 17:02

Что больше всего ростовчане ценят в противоположном поле, выяснили аналитики

Также горожане рассказали, по каким критериям выбирали супругов
Анна ШИЛЯЕВА
Эксперты выяснили, какие качества во второй половинке ценят горожане

Эксперты выяснили, какие качества во второй половинке ценят горожане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты провели среди жителей донской столицы опрос, узнав, какие черты ростовчане ценят в противоположном поле.

Так, по данным SuperJob , в топ-3 характеристик настоящего мужчины входят ответственность (ее назвали 38% ростовчан), честность (32%) и интеллект (26%).

Эти же качества в числе наиболее ценных назвали и сами мужчины.

А в первой тройке критериев, по которым женщины выбирали будущих мужей, — доброта (34%), надежность (30%) и порядочность (29%).

Ум наряду с верностью характеризует и настоящую женщину, так считают по 27% мужчин. Представительниц прекрасной половины человечества, по мнению мужчин, также должны отличать доброта (25%) и красота (21%).

А вот хозяйственность и мужчины, и женщины упоминали очень редко.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону»» сообщала о том, что в регионе число браков превысило разводы в полтора раза.

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