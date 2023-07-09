Что больше всего ростовчане ценят в противоположном поле, выяснили аналитики

Эксперты выяснили, какие качества во второй половинке ценят горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты провели среди жителей донской столицы опрос, узнав, какие черты ростовчане ценят в противоположном поле.

Так, по данным SuperJob , в топ-3 характеристик настоящего мужчины входят ответственность (ее назвали 38% ростовчан), честность (32%) и интеллект (26%).

Эти же качества в числе наиболее ценных назвали и сами мужчины.

А в первой тройке критериев, по которым женщины выбирали будущих мужей, — доброта (34%), надежность (30%) и порядочность (29%).

Ум наряду с верностью характеризует и настоящую женщину, так считают по 27% мужчин. Представительниц прекрасной половины человечества, по мнению мужчин, также должны отличать доброта (25%) и красота (21%).

А вот хозяйственность и мужчины, и женщины упоминали очень редко.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону»» сообщала о том, что в регионе число браков превысило разводы в полтора раза.

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