В Ростове рабочая неделя начнется с дождей

Дождь будет идти всю первую половину дня Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с дождей и прохладной погоды. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В понедельник, 10 июля, в городе с самого утра ожидаются дожди. Днем будет переменная облачность, а столбики термометров покажут +24…+26 градусов. К вечеру в городе станет еще прохладнее до +22 градусов. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

Отметим, что непогода продлится до 12 июля.

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(Подробности)