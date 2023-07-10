В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за стройки

Транспорт не сможет проехать на проспекте Сиверса и в переулке Халтуринском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова-на-Дону ограничат движение автомобилей из-за строительства домов. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения донской столицы.

Согласно информации, с 25 июля по 15 декабря транспорт не сможет проехать в районе Сиверса, 12д. Причиной стало движение строительной техники. В переулке Халтуринском ограничения уже вступили в силу, его также продлили до декабря.

Также на участке от Шаумяна до Социалистической транспорт не сможет проехать до 20 декабря. Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут на ближайшие месяцы.

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(Подробности)