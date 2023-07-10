В Ростовской области без вести пропал 71-летний мужчина

Владимир Пенечко не выходит на связь с 30 июня. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Каменске-Шахтинском без вести пропал 71-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Владимир Пенечкин последний раз выходил на связь 30 июня. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам.

Согласно ориентировке, рост пропавшего – около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы, усы и серые глаза. Во что был одет мужчина – неизвестно. С собой у него была трость.

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(Подробности)