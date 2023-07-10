В Новочеркасске при пожаре в частном доме пострадал 55-летний мужчина

ЧП произошло на улице Клещеева, 47 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске при пожаре в жилом доме пострадал 55-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 7 июля на улице Клещеева, 47.

По предварительной информации, в доме начала полыхать комната около 7:30. Жильцы вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 10 квадратных метров. Спасатели потушили огонь за несколько минут. В результате пожара пострадал 55-летний мужчина. Он получил ожоги верхних конечностей.

На месте ЧП работали две единицы спецтехники и восемь спасателей. Причина пожара уточняется.

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