Ростовчанин продает гальку из Марианской впадины почти за 600 тысяч рублей

По словам мужчины, чудо-камни были найдены летом 2020 года. Фото: Олег УМАРОВ

– Самая глубокая на Земле Марианской впадина в маленькой бутылочке, – с таких слов начинается заманчивое объявление на одном из Интернет-сервисов.

Ростовчанин из Первомайского района города решил продать там гальку, якобы собранную на дне океанического глубоководного желоба на западе Тихого океана. И хранит свою находку он в обычной поллитровой бутылке с водой.

По словам мужчины, чудо-камни были найдены летом 2020 года. Именно тогда туристы достигли дна самого глубокого места в Марианской впадины – бездны Челленджера.

– Это было событием всепланетного масштаба. Именно тогда на дне впадины установили вымпел в честь 75-ой годовщины Победы. Поэтому камни особенные. Они все пропитаны энергией такого необычного места, – разъясняет продавец и заодно нахваливает товар.

А раз сбор мелких камней произошел именно в такую легендарную дату и в таком месте, значит, и цена на такой товар соответствующая – 599 тысяч и 422 рублей.

Кстати, разместил это объявление ростовчанин буквально пять дней назад. Но спрос на камни пока очень мал, всего - 285 просмотров. И раз объявление все еще актуально, желающих отдать чуть больше полумиллиона за бутыль с камнями еще не нашлось.

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