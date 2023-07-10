В Новочеркасске военный получил условный срок в дисбате за избиение сослуживца

Слушания прошли в Новочеркасском гарнизонном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области солдат-срочник ответил перед законом за нападение на сослуживца. Приговор вынесли с учетом того, что ранее мужчина не проявлял агрессии, а в суде полностью во всем раскаялся.

- Задержанного положительно охарактеризовали по месту службы. Отметили также явку с повинной и сотрудничество со следствием. В итоге назначили содержание в дисциплинарной воинской части условно в пределах оставшегося срока службы, - сообщает пресс-служба Новочеркасского гарнизонного военного суда.

Добавим, уголовное разбирательство в этом случае вели по части 1 статьи 335 УК РФ.

По данным следствия, мужчина нарушил уставные правила в январе 2023 года. Известно, что он вошел в казарму и оказался недоволен медленными сборами на построение одного из сослуживцев.

Военный сделал замечание, а потом в присутствии других бойцов применил силу и толкнул подчиненного на кровать. Тот ударился о металлический корпус мебели и получил гематому.

После этого, уже на судебных слушаниях, пострадавший принял извинения по поводу случившегося.

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