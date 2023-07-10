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НовостиОбщество10 июля 2023 15:34

В Ростовской области будут развивать инфраструктуру мобильной связи

Объем инвестиций составит 500 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
Компания планирует заняться развитием инфраструктуры связи в регионе.

Компания планирует заняться развитием инфраструктуры связи в регионе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области планируют развивать инфраструктуру мобильной связи. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» между правительством региона и «Русской инфраструктурной компанией» был подписан договор. Подписи поставили замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин и гендиректор предприятия Александр Чуб.

Компания планирует заняться развитием инфраструктуры связи в регионе. По словам Игоря Сорокина, с помощью строительства антенно-мачтовых сооружений зона покрытия связью увеличится в разы. Благодаря этому, наладятся устойчивая мобильная связь и скорость интернета в отдаленных муниципалитетах области. Объем инвестиций составил 500 млн рублей.

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