В Ростовской области будут развивать инфраструктуру мобильной связи

Компания планирует заняться развитием инфраструктуры связи в регионе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области планируют развивать инфраструктуру мобильной связи. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» между правительством региона и «Русской инфраструктурной компанией» был подписан договор. Подписи поставили замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин и гендиректор предприятия Александр Чуб.
Компания планирует заняться развитием инфраструктуры связи в регионе. По словам Игоря Сорокина, с помощью строительства антенно-мачтовых сооружений зона покрытия связью увеличится в разы. Благодаря этому, наладятся устойчивая мобильная связь и скорость интернета в отдаленных муниципалитетах области. Объем инвестиций составил 500 млн рублей.
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