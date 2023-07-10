В Таганроге более ста молодых офицеров выпустил Военный учебный центр ЮФУ

Офицеров также наградили нагрудными знаками об окончании университета. Фото: пресс-служба ЮФУ

В Таганроге Военный учебный центр ЮФУ выпустил более ста молодых офицеров. Об этом сообщили в пресс-службе университета 10 июля.

Торжественная церемония состоялась на Октябрьской площади. Выпускникам присвоили первое офицерское звание. Также их наградили нагрудными знаками об окончании университета.

Отметим, что после обучения ребят назначат на должности и распределят по местам дальнейшей службы. Офицеры направятся в воинские части в разные субъекты России. Так, некоторые поедут в Крым, Донецкую и Луганскую Народные Республики и Севастополь.

Офицеров также наградили нагрудными знаками об окончании университета.

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