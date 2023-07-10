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НовостиОбщество10 июля 2023 17:37

В Ростовской области осудили бывшего главбуха школы за мошенничество

Женщина обманным путем смогла заработать больше 3 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
Мошенницу задержали правоохранители

Мошенницу задержали правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области области осудили бывшего главного бухгалтера школы. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Следствием установлено, что с 2020 по 2022 год бывшая сотрудница местной школы начисляла себе зарплату с помощью ложных сведений в документах. Таким способом, она заработала больше 3 млн рублей. Вскоре о ее махинациях узнали правоохранители. Аферистку задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Служебный подлог».

В ходе следствия осужденная полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях. Суд приговорил ее к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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