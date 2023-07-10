В Ростовской области появится завод по производству растворителей

На реализацию проекта направят больше 100 млн рублей. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области построят завод по производству растворителей. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Соглашение заключили 10 июля во время выставки «Иннопром-2023». Свои подписи в документах поставили замгубернатора Игорь Сорокиным и гендиректор компании, которая будет заниматься реализацией проекта.

Предприятие будет располагаться на площади около 13 тысяч квадратных метров. Подрядчики оборудуют лабораторный комплекс для контроля и качества производимой продукции, а также испытательный центр для оборудования. На реализацию проекта планируют выделить 100 млн рублей.

- Продукция этого предприятия полностью заменит импортные аналоги и будет изготавливаться из отечественного сырья, — отметили в региональном правительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

300 млн рублей инвестируют в модернизацию производства подшипников в Ростовской области

Предприятие усилят линией термической обработки, азотной станцией и конвейером

(Подробности)