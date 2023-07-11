В Ростове 11 июля ожидаются дожди и переменная облачность

Ростовчанам стоит запастись зонтиками Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют кратковременные дожди и переменную облачность. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

Во вторник, 11 июля, в донской столице утром будет солнечная погода, а к обеду ожидается переменная облачность. Синоптики предупредили о кратковременных осадках до самого вечера. Поэтому ростовчанам стоит запастись зонтиками. Температура воздуха днем ожидается до +23…+20 градусов, а к вечеру станет прохладнее до +18. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

Отметим, что 12 июля погода будет аналогичной.

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(Подробности)