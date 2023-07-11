Из Таганрога в Волгоград открыли новый автобусный рейс

Приезжать в город герой пассажирский транспорт будет в 23:10. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый автобусный рейс запустили из Таганрога в Волгоград. Об этом сообщили на официальной странице автовокзалов Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, транспорт будет отправляться из приморского города в Волгоград каждый день в 15:10. Приезжать в город герой пассажирский транспорт будет в 23:10. Во время маршрута автобус остановится в Новочеркасске, Белой Калитве, Морозовске, Суровикино и Калаче-на-Дону.

Средняя стоимость билета — 1890 рублей.

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