В Ростове началось строительство скоростного трамвая

До конца 2023 года необходимо построить 6,3 км одиночного пути Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону началось строительство скоростного трамвая. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Этапы работ каждые две недели отслеживает проектный офис, в который входят представители правительства, администрации Ростова и концессионера. До конца 2023 года подрядчикам необходимо построить 6,3 км пути. Сейчас на территорию стройки завозят необходимые инструменты, строительные материалы, на объекте работают специалисты и техника.

Отметим, что до конца 2028 года в донской столице необходимо модернизировать и проложить больше 119 км трамвайных путей, из которых 75,3 км будут построены «с нуля». Также необходимо возвести два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию, закупить 76 трехсекционных трамваев и обновить 30 односекционных вагонов.

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