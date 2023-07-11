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НовостиОбщество11 июля 2023 5:54

В Ростове началось строительство скоростного трамвая

До конца 2023 года необходимо построить 6,3 км одиночного пути
Лейла МИРИШОВА
До конца 2023 года необходимо построить 6,3 км одиночного пути

До конца 2023 года необходимо построить 6,3 км одиночного пути

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону началось строительство скоростного трамвая. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Этапы работ каждые две недели отслеживает проектный офис, в который входят представители правительства, администрации Ростова и концессионера. До конца 2023 года подрядчикам необходимо построить 6,3 км пути. Сейчас на территорию стройки завозят необходимые инструменты, строительные материалы, на объекте работают специалисты и техника.

Отметим, что до конца 2028 года в донской столице необходимо модернизировать и проложить больше 119 км трамвайных путей, из которых 75,3 км будут построены «с нуля». Также необходимо возвести два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию, закупить 76 трехсекционных трамваев и обновить 30 односекционных вагонов.

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