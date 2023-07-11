Проезд по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону открыли с опозданием на четыре часа

Изначально планировалось, что дорожники завершат работы к 6 часам утра 11 июля Фото: Дмитрий Кутепов

Утром 11 июля в Ростове-на-Дону не сняли вовремя ограничения на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева. Проезд был открыт только к 10 часам. На это пожаловались очевидцы. Люди сообщили, что опоздали на работу и по делам.

Ситуацию подтверждает и сервис «Яндекс. Карты». Основной затор около 9:30 утра отмечался около ЦГБ, к 10 часам пробки еще сохраняются.

Машины продолжают стоять на Ворошиловском и Варфоломеева. Сложно проехать также по смежным и ближайшим улицам: по Текучева, Лермонтовской, Красноармейской, а также по кольцу на площади Гагарина.

Ранее городские власти планировали, что работы завершатся к 6 утра 11 июля. Бригада специалистов рядом с ЦГБ меняла временный асфальт, который был уложен на месте разрытия коммуникаций. Напомним, ранее на пересечении Ворошиловского и Вафоломеева выполнили замену 54 метров тепломагистрали.

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