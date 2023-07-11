В Таганроге до второй половины дня 11 июля ограничили подачу воды

Коммунальные ограничения связаны с техническими работами
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На ряде улиц Таганрога до второй половины дня 11 июля ограничили подачу воды. Информацию об этом распространил городской водоканал.
Коммунальщики предупреждают, что до 15 часов ресурс в краны будет поступать с пониженным давлением.
Перебои могут происходить в части Северного района, в домах на Портовой, Фрунзе, Социалистической, Гоголевском, Ленина (частично), Чехова, Шило, Сызранова, а также в переулке Сенном.
Добавим, коммунальные ограничения связаны с техническими работами на Портовой, Чехова и Северной.
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