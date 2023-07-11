Максимальная сумма кредита по «Сельской ипотеке» выросла в «Центр-Инвесте»

Фото: пресс-служба «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» увеличил максимальный размер кредита по «Сельской ипотеке». Теперь один клиент может оформить на себя займ до 6 миллионов рублей. До 10 июля текущего года эта сумма не превышала трех миллионов.

- В соответствии с новыми условиями два заемщика могут взять кредит до 12 миллионов рублей на приобретение или строительство одного объекта недвижимости, – пояснили в банке.

Программой «Сельская ипотека» можно воспользоваться при покупке или строительстве жилья в сельской местности или пригородах. Ставка составляет 2,75 процента годовых. Срок выплаты кредита не превышает 20 лет. При этом первоначальный взнос должен быть не меньше 10%.

Напомним, «Центр-инвест» был одним из первых банков в стране, который начал реализовывать программу «Сельская ипотека». Инициатором программы выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Более 1,3 миллиарда рублей банк выдал заемщикам в рамках данной программы по итогам прошлого года.

Узнать более подробные условия и подать заявку по программе можно на официальном сайте банка.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.