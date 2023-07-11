Назван лидирующий по скорости мобильного интернета и покрытию сети оператор в России

Фото: МегаФон.

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России – оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®.

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью специального приложения в течение первого полугодия. Для составления рейтинга проанализировала 5 млн замеров с 1 млнразличных устройств.

По скорости мобильного интернета компания сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет.

- За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения, например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40%, — прокомментировал технический директор компании сотовой связи Алексей Титов.

Исследование подтверждает лидерство оператора по скорости мобильного интернета и на Дону. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Ростове. Высокие показатели были зафиксированы в Таганроге, Волгодонске и Батайске.

Компания укрепила лидирующую позицию в регионе благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор провел работы на более чем 50 объектах связи, из них порядка 30 базовых станций было запущено впервые.