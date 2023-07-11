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НовостиОбщество11 июля 2023 11:06

Ремонт Дома культуры Таганрога планируют завершить в декабре 2023 года

Специалисты скоро начнут отделу и монтаж в помещениях
Ангелина СКИБА
Обновление ГДК входит в дорожную комплексного развития города

Обновление ГДК входит в дорожную комплексного развития города

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Капитальный ремонт Дома культуры в Таганроге должны завершить уже в декабре 2023 года. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

- На областные средства выполнят ремонт помещения. Окончание работ запланировано на декабрь текущего года. Одновременно будем искать источник финансирования для оснащения объекта современным оборудованием, - написал Андрей Фатеев.

Чиновник добавил, что сейчас на объекте еще ведется подготовка, отделку и монтаж начнут на следующей неделе.

Напомним, таганрожцы ждут ремонта Дома культуры с 2020 года. Ситуация затянулась из-за судов с предыдущим подрядчиком и новых корректировок в проекте. Обновление ГДК входит в дорожную карту комплексного развития города.

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