Открылась XIV Летняя Сбербанкиада в Казани

Фото: пресс-служба Сбербанка.

В Казани состоялось открытие XIV Летней Сбербанкиады. Для участия и организации соревнований в столицу Татарстана приехали 2,5 тысячи сотрудников Сбера. Они представляют команд из территориальных отделений банка, центрального аппарата и дочерних компаний.

Сборные продемонстрируют свои силы в десяти видах спорта. Среди них мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, настольный теннис, плавание, бег, бадминтон, кроссфит и даже шахматы.

Во время церемонии участников поприветствовал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он напомнил, что соревнования не проводились почти четыре года. За это время компания прошла серьезные испытания и показала всей стране и миру пример небывалой стойкости.

— Думаю, не в последнюю очередь характер «куется» во время Сбербанкиады. Я всем вам хочу пожелать удачного участия, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, — обратился к сотрудникам Герман Греф.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Отметим, первые медали разыграются уже 11 июля. Часть состязаний проведут в объектах, где в 2013 году проходила Всемирная летняя универсиада. Торжественное закрытие соревнований запланировано на 13 июля.