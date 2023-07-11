Эксперты определили лидеров рейтинга ипотечных программ для IT-специалистов

Фото: пресс-служба «Центр-инвест».

Эксперты изучили и оценили условия ипотечных программ, которыми могут воспользоваться специалисты в сфере информационных технологий. Банк «Центр-инвест» стал вторым среди банков, предоставляющих ипотечные программы для IT-специалистов в июне.

Специалисты сервиса «Выбери.ру» обратили внимание на процентную ставку, срок кредитования, размер ежемесячных платежей и первоначального взноса, условия страхования и наличие дополнительных комиссий.

Как выяснилось, ипотечная программа банка предлагает ставку 3,9% годовых с первоначальным взносом от 15% и максимальным сроком кредитования до 20 лет. Низкая ставка — один из весомых плюсов программы. Однако помимо этого есть и другие преимущества, например, отсутствие обязательного страхования и комиссий, возможность досрочного погашения без штрафов.

В банке отмечают, что «Центр-инвест» принимает участие в реализации всех государственных программ, направленных на повышение доступности ипотечного кредитования. Компания предлагает широкую линейку собственных кредитов.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на кредит можно на официальном сайте банка.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.