Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 13:35

В Ростовской области на берегу реки Калитва нашли останки женщины

На место вызвали правоохранителей
Лейла МИРИШОВА
Как уточнил источник, эксперты изучили найденные останки

Как уточнил источник, эксперты изучили найденные останки

Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области на берегу реки Калитва нашли останки женщины. Информацию об этом «КП-Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник.

Страшную находку обнаружили недалеко от хутора в Белокалитвинском районе. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Как уточнил источник, эксперты изучили найденные останки и установили, что повреждений на теле женщины не было. Скорее всего, она погибла из-за несчастного случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности убийства 18-летней девушки, чье тело нашли в лесополосе в Ростовской области

Девушка села в попутку и перестала отвечать на звонки

(Подробности)