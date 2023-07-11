Как уточнил источник, эксперты изучили найденные останки
Фото: Александр ГЛУЗ
В Ростовской области на берегу реки Калитва нашли останки женщины. Информацию об этом «КП-Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник.
Страшную находку обнаружили недалеко от хутора в Белокалитвинском районе. На место происшествия вызвали правоохранителей.
Как уточнил источник, эксперты изучили найденные останки и установили, что повреждений на теле женщины не было. Скорее всего, она погибла из-за несчастного случая.
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